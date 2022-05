Pierre-Gilles THOURET

Après 15 ans en entreprise en qualité de conseiller client à distance, manager, formateur en relation client puis chef de projet formation en management et communication, je me suis spécialisé dans l’accompagnement mieux être : au travail pour les collaborateurs des entreprises, les particuliers, en milieu hospitalier…par différentes approches individuelles ou collectives.

Je suis intervenu durant 3 ans dans diverses entreprises, en établissement hospitalier et en établissement d'hébergement pour personnes âgées d'Ile-de-France

Aujourd'hui, revenu dans ma région natale, je propose un accompagnement mieux-être, individuel ou collectif, notamment grâce à 2 approches complémentaires : la réflexologie et le Shutaïdo.

Je suis présent en régions Bretagne et Pays de Loire, en particulier dans le Pays de Dol de Bretagne et la baie du Mont Saint-Michel, Bazouges-la-pérouse, Dinard, Dinan, Saint-Malo, Rennes, Nantes, Vannes, Quimper...



