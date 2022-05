Pierre GILLON

Être "Software Craftsman" ou artisan logiciel, c'est avant tout s'intéresser au métier. Face à des besoins changeants et à des désirs infinis, le découpage et la priorisation sont des tâches essentielles pour structurer le développement. L'agilité est un très bon moyen pour piloter le code par le métier (DDD) que ce soit par des méthodes traditionnelles telles que SCRUM ou KANBAN ou plus customisées (Scrumban). L'enjeu est ici d'adapter d'adapter la méthode choisie aux fonctionnements de l'entreprise et à la maturité des équipes.



Les langages, les librairies, les frameworks et les technologies, souvent éphémères, sont bien moins importants que les méthodologies de développement. Organiser son code autour de bonnes pratiques (KISS, SOLID), de tests (BDD, TDD) est indispensable pour obtenir un logiciel de qualité et pérenne dans le temps.



Même s'il n'y a pas de Silver Bullet, je m'intéresse beaucoup aux nouvelles architectures (Onion, CQRS, EventSourcing, micro-services) qui concurrencent de plus en plus le traditionnel 3-layers.



J’ai à mon actif un grand nombre de réalisations sur les technologies .NET et mon profil est polyvalent, que ce soit Back/Front (fullstack) ou Web/Client lourd.



J'aime la technologie, mais moins que la satisfaction du client.



Mes compétences :

XAML

SQL

C# .NET

Scrum

JAVA / J2EE

LINQ

Agile Development

ASP.NET

MVVM

Entity Framework

TFS

Programmation objet

BDD

TDD

DDD

CQRS

Event sourcing