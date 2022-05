Professionnel dans la distribution pendant plus de 5 ans, j'ai occupé successivement les postes de Commercial et d'Acheteur au sein d’une entreprise de distribution alimentaire.

Au delà de mes compétences plus significatives d’Acheteur, ces expériences m'ont permis de développer ma sensibilité du service client et ma culture du résultat.



Mes compétences :

Achats

Sourcing

Prospection commerciale

Chaine logistique

Gestion d'appels d'offres

Négociation achats

Développement commercial