Un panorama d'expériences variées, dans des domaines d'activité différents, m'a permis de maîtriser tous les aspects de la Qualité, ainsi que les systèmes de management (Qualité, Environnement, Sécurité).



Rigoureux, pragmatique et ouvert à l'International, je m'implique et contribue à la réussite de la stratégie d'une entreprise au travers de la mise en oeuvre d'une organisation focalisée sur le résultat, la valeur ajoutée et la responsabilisation des acteurs.



Vous trouverez aussi des informations en naviguant sur mon CV en ligne : http://www.pierre-gosselin.com . Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

6 SIGMA

BLACK BELT

Black Belt 6 SIGMA

Environnement

Health and safety

HSE

IMS

Management

QSE

Qualité

Quality

Safety

Sécurité

SMI

Systèmes de management