Pierre GOUDERCOURT

Je suis actuellement directeur de restaurant au sein du groupe AGAPES (troisième groupe de restauration en France). Après deux années dans cette enseigne où j'ai débuté au poste d'adjoint aux ressources humaines, j'ai pu évoluer au poste de directeur adjoint. J'ai ensuite participer à l'ouverture du troisième restaurant de l'enseigne pour en devenir le directeur cinq mois plus tard.



Je suis titulaire d'un Master 2 "Entrepreneuriat et management des PME" que j'ai obtenu à l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis et d'un Master 1 en management des équipes et développement des compétences spécialisé en ressources humaines.



J'ai auparavant obtenu une licence en Droit dans la même Université d'où mon attirait envers le droit du travail et la gestion des ressources humaines.











Mes compétences :

Leadership

Aisance relationelle

Management

Esprit d'équipe