Pour présenter le projet Passerelle de Mémoire, il faut d'abord expliquer les enjeux actuels du numérique …



Nous sommes à un moment charnière où la majorité des personnes âgées d’aujourd’hui auront vécu sans ordinateur. Quand elles disparaitront laisseront-elles une trace de leurs vies sur le web ?



Passerelle de mémoire est une proposition de sauvegarde par le récit filmé de la mémoire de nos anciens qui se décline en deux parties distinctes :



- La première est une animation terrain, des rencontres intergénérationnelles pour rompre l’isolement. Par leur récit, c’est une reconnexion à la société, par l’intérêt portée leur vie, une restauration de l’estime de soi dans un travail de transmission.



- La seconde assemble ces récoltes de récits sur une plateforme numérique. Notre objectif est de construire une base de données pouvant accueillir plus de 20 000 récits.



C’est une formidable action terrain pour rompre l’isolement des personnes âgées car aujourd’hui en France, un million et demi de personnes âgées sont en situation d’isolement relationnel.



Mon but et de faire que, chaque personne filmé au grès des territoires, laissera plus précisément, grâce à passerelle de mémoire, une trace dans cet océan numérique naissant



