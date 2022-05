Je suis à la recherche d 'un CDI.

J'ai effectué plusieurs années en alternance dans une société éditrice de logiciels qui m'a permis d'acquérir des compétences à la fois en base de données, en développement et en design web. Je suis de plus capable de suivre un cahier des charges tout en travaillant en équipe afin de mener à bien un projet.



En cas d'offre qui puisse me convenir:



Me contacter:

@ : pierre.goupillon@wanadoo.fr

tel : 06 28 91 33 64



mots-clefs : Base de données SGBDR, Réseau, C2i niveau1, Gestion, Comptabilité, CMS (Drupal, Wordpress, Prestashop), Développement web (HTML5,css3,php,javascript),sql server, visual basic.net,langage C,Java



Mes compétences :

SQL

PHP

Drupal

Support Utilisateur (C2i)

Gestion

Comptabilité

Langage C

JAVA

Coresuite designer

C++,VB.NET

SAP Business One

Réseaux informatiques & sécurité

HTML/CSS

JQuery

JavaScript

Prestashop