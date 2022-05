Pierre GOURDON

Ingénieur agronome diplômé de l'AgroParisTech (ex INA P-G) en 2008, j'ai travaillé pendant 3 ans comme chargé de missions dans un bureau d'études en environnement et agronomie à la Réunion. Pilote des études agricoles et agronomiques de la société, je me suis également intéressé aux thématiques de l'eau, des milieux naturels, des déchets, principalement dans le cadre de l'élaboration de dossiers réglementaires.



Je reviens de NOUVELLE-ZELANDE où j'ai voyagé pendant un an pour pratiquer l'anglais de façon intensive et me confronter à des cultures et modes de production agricole différents à travers des emplois saisonniers et le WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms).



Depuis Mars 2013, j'ai intégré la filiale Exploitation du groupe BRL à Nîmes, en tant qu'ingénieur projet au sein de la Direction du Développement.



Mes compétences :

Dossiers réglementaires diverses

Plan de gestion de milieux naturels

Etude d'impacts environnementaux

Expertise agro pédologique et plan d'épandage

Evaluation environnementale de documents cadres

Eau et irrigation

Agriculture et agronomie

Conduite des irrigation (bilan hydrique, sondes)

Animation de formations (parcelles démonstration)