Pierre GOUZY

Originaire de l'Ariège, en Midi-Pyrénées, je suis titulaire d'un Master en Langues et Commerce International de l'université de Tours. Deux années passées en Espagne et en Angleterre m'ont permis d'être parfaitement trilingue et de découvrir d'autres cultures.

Grand passionné de sport j'ai pratiqué et pratique encore plusieurs disciplines comme le football, le ski, le cyclisme ou encore l'équitation.

Le sport est l'un de mes objectifs professionnels, tout comme l'était mon envie de travailler dans les énergies renouvelables. Envie assouvie puisque je travaille dans un bureau d'étude nouvellement crée, spécialisé dans les énergies renouvelables. La relation client est ma mission principale, l'assistance aux ingénieurs dans le travail de terrain est une autre mission.

Les romans et le cinéma sont mes autres passe-temps favoris, lire un bon thriller ou un roman fantastique est un hobby très prenant qui m'a donnée envie d'écrire, ce que je fais dès que j'ai un peu de temps.

Voir le monde et le visiter est un autre de mes passes-temps, j'aime en effet m'émerveiller devant la perfection de la nature et les richesses culturelles des Hommes.