Amélie GUÉGAN

Mon goût pour les langues et les cultures étrangères m'a naturellement guidé vers la fillière LEA où j'effectue donc ma 5ème année. Ce Master 2 spécialisé dans le Commerce International me permet d'appliquer mes conaissances en Marketing, en Communication, en Droit et bien sur en Langues, à des cas pratiques et typiques de la vie de l'entreprise à l'international.



Je me destine tout particulièrement à l'import-export, mais plus précisément j'aimerais appliquer ce projet au domaine du Vin.



En arrivant en Touraine, j'ai découvert le fort potentiel des ses vins

Cotoyant certains viticulteurs et cavistes de la région, j'apprend chaque jour un peu plus dans ce domaine qui me passionne de plus en plus.



Mes compétences :

Anglais

Espagnol

Export

Import

Import Export

Marketing

Vin