Pierre GRAD

Qui est dans Le bureau d’à côté ?



Un Concepteur Directeur Artistique travaillant en étroite collaboration

avec des annonceurs en attente de créativité et réactivité.

Riche de 25 ans d’expérience,

dont 15 au service des plus grandes agences de publicité,

Il fait aussi profiter ses clients d’un réseau de compétences

répondant au mieux a leurs problématiques de communication.



Pourquoi Le bureau d’à côté ?



Pas de déperdition, un seul interlocuteur pour une collaboration side by side.

Un coup de fil, un mail pour une réponse bien plus rapide.

Ce n’est pas une «agence conseil en communication» de plus,

mais un partenaire, un collaborateur.

Venez le voir, c’est Le bureau d’a côté !



On fait quoi dans Le bureau d’à côté ?



Conception de campagne publicitaire - Conception graphique web

Identité de marque - Identité son - Edition