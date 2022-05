Pierre GRAS

- Chef du service des compétences comportementales et des RH à la Banque de France : pilotage de toutes les formations en lien avec la politique RH et les process RH : leadership, coaching individuel et d'équipe, formations managériales et comportementales, formations à l'intégration, prévention des RPS et qualité de vie au travail, promotion interne, formations certifiantes et qualifiantes, reconversions.....

- Coach interne à la Banque de France

- J'exerce également une activité indépendante de coach notamment en partenariat avec le site tousmescoachs.com



Mes compétences :

Formation de coach chez Mozaïk International Paris

Certifié Golden - Sosie - LJI

3° cycle de coaching à Paris 2 Panthéon Assas