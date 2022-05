Pierre GRADIT

Entrepreneur issu d'un parcours de recherche universitaire. Tombé dans la marmite de l'informatique en bas âge, j'ai touché à un grand nombre de langages et de paradigmes de programmation.



Depuis que je suis dans le privé, en 2001, l'ensemble des logiciels que j'ai développé sont basés sur une séparation claire des rôles entre les informaticiens et des ingénieurs "métiers", et dédiés à la prospection sur des produits "sur mesure", nécessitant modélisation, simulation et allers-retours documentés et circonstanciés vers le prescripteur.



J'ai formalisé cette expérience dans une méthode d'expression du besoin - les réseaux d'apprentissage - qui se décline dans une application - programmable par l'utilisateur - appelé Mirza. Cette application garantit à chaque utilisateur la propriété sur ses contributions par un principe simple : ils ne peuvent pas être dupliqués par un utilisateur.



Cette application est dédiée à la définition de produits industriels sur mesure - basé sur une expérience professionnelle de cinq années autour du dimensionnement de l'A350XWB où les prescripteurs sont les top-managers. Cette solution a une bonne tolérance au facteur d'échelle et d'excellente performances tant dans les phases de dimensionnement que les phases de validation.



La phase de faisabilité du projet s'étendra du 01/07/10 à la moitié de l'année 2011, le développement est planifié en 2011 et 2012, le lancement en 2013.



Mes compétences :

Ada

Certification

Informatique

JAVA

LaTeX

Maintenance

Méthodologie

Protocole

Python

Qualité

TCL

XSLT

JavaScript