Pierre GRIMAL

Ingénieur en Génie Industriel des systèmes automatisés de Production, de l'Ecole Polytechnique de Marseille, après un DUT de Mesures Physiques, j'ai eu une première expérience en réalisant un manuel qualité pour la certification des analyses d’un laboratoire vétérinaire.

J'ai ensuite pu acquérir une solide expérience de développement en informatique de gestion en assurant différentes missions nationales pour « InfoGold / CGBI », SSII nationale française, dont 7 années pour le compte du « Groupe Inforsud ».

Enfin, je fus pendant près de 3 ans responsable Qualité logiciel France chez 20-20 Technologies, assurant la supervision Qualité de plusieurs outils logiciels professionnels (en particulier concernant un ERP et un CAD).

Ces diverses expériences m'ont permis de constater que le Contrôle Qualité Logiciel est un métier à part entière. Ce métier est d’autant plus efficace qu’il est mené par un service « QA » composé de spécialistes complémentaires en terme de disponibilité et de compétence aux équipes de développement, faisant ainsi preuve d'indépendance, d'impartialité en même temps que de compétences professionnelles plus spécifiques.



Les problématiques que vous traversez ne me sont probablement pas inconnues, et les réponses à y apporter ne sont peut-être pas si inaccessibles que vous ne le croyez.



