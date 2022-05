Pierre GROSLIERE

Diplômé d'études économiques et financières supérieures - licence en sciences économiques, I.A.E. de Paris (option Contrôle de Gestion), D.E.S.S. Finances (option Trésorerie), Manager de Transition Certifié (Université de Paris-Dauphine – Promotion n°3) ma spécialisation est la gestion de trésorerie en entreprise ou de Groupe – euros et devises, la recherche de financements et la gestion de la dette et des placements.

Je possède dans ces domaines une expérience multiple et diversifiée acquise en milieu industriel et/ou commercial à l’international ou domestique ainsi qu’en établissement bancaire et financier et dans la Grande Distribution.

J’ai exercé aussi bien dans des Grands Groupes multi-sites et internationaux que dans des structures plus petites, voire en Association.

Mes expériences opérationnelles passées d’une part, mes capacités d’écoute et d’adaptation d’autre part me permettent d’identifier les besoins et les problématiques des Clients et de conduire les équipes dont j’ai la charge vers les objectifs et les résultats demandés.

Mes domaines de compétences recouvrent les aspects suivants :

- Création et gestion d’une trésorerie centralisée Groupe, multi-devises.

- Définition de stratégies de gestion de trésorerie – optimisation de la trésorerie et des financements du Groupe – Maison Mère / Filiales.

- Gestion des relations et des négociations bancaires, pour toutes les sociétés du Groupe.

- Gestion de projets transversaux, mise en œuvre d’un outil de gestion de trésorerie commun à l’ensemble des filiales, mise en place des procédures dans un contexte « Sarbannes-Oxley ».

- Gestion de la dette d’un « LBO », des flux de trésorerie et «covenants» associés.

- Mise en place et gestion de cash pooling (ZBA et/ou notionnel) domestique ou international.

- Encadrement, formation et fédération d’une équipe de collaborateurs.

Mes responsabilités passées ou actuelles couvrent les domaines suivants :

- Gestion des flux consolidés de trésorerie du Groupe, du Cash pooling international.

- Gestion de l’endettement du Groupe dans le cadre de la mise en place de crédits structurés, suivi des ratios et ‘covenants’.

- Gestion du BFR – pilotage du décalage « payables/recevables » - Groupe.

- Gestion du reporting auprès de la Direction Générale.

- Analyse des risques de taux et de change des différentes filiales.

- Suivi des ‘intercos’.

Je cherche à l’issue d’une mission en « management de transition » à valoriser mes compétences et mon expérience en gestion de trésorerie et des financements « Groupe ».

Je peux être libre rapidement.

Autonome, adaptable et disponible, je peux sans difficulté effectuer voyages et déplacements de toutes durées et suis totalement mobile.

Vous trouverez ci après un aperçu de mes dernières fonctions et responsabilités antérieures, et les différents postes que j’ai occupés.





Mes compétences :

Trésorier

International