Gilles PRETET

Comptabilité bancaire :

- Rapprochement bancaire de 162 comptes

- Gestion quotidienne des commissions financières sur chaque compte

- Création de process sur les activités de la comptabilité bancaire

- Mise en place du dossier Carlson chez Grant Thornton pour l'externalisation

- Reporting mensuel de réconciliation du cash trésorerie et comptable

- Gestion des PV de caisses

- Maîtrise du logiciel Visuel Rappro d'Episoft



Trésorerie :

- Mise à jour du cash pooling (4 sociétés, 3 comptes banques)

- Consolidation des prévisions

- Préparation du reporting mensuel

- Demande de fonds auprès de la maison mère

- Saisie mensuelle des opérations et étude des écarts recettes/dépenses

- Utilisation des protocoles Etebac 3 et 5



Comptabilité générale :

- Enregistrement des écritures

- Analyse, réconciliation et justification des comptes bilan

- Participation au processus de clôture mensuelle

- Suivi des immobilisations

- Etablissement des rapprochements bancaires (3 banques)

- Déclarations des honoraires (DAS2)

- Taxe sur les Véhicules de Sociétés



Comptabilité analytique :

- Réalisation des clôtures mensuelles

- Contrôle et mise à jour des prix de revient

- Participation aux inventaires (environ 10 000 références en stock) et gestion des stocks

- Mise en place d’un logiciel



Comptabilité fournisseurs :

- Vérification de l’imputation comptable et analytique

- Comptabilisation des factures

- Gestion des règlements

- Analyse des comptes



Mes compétences :

Comptabilité

Comptabilité bancaire

Comptabilité fournisseurs

Trésorerie