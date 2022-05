Pierre GUIGNOT

12 ans d'expérience dans le secteur automobile, chez 2 importateurs : Groupe Volkswagen France et HONDA Motor Europe



Actuellement Manager Regional Sales Opérations pour le développement des ventes Honda en France, Suisse, Italie, Espagne et Portugal



Autonome, mobile, organisé et dynamique.



Formation : IPAG Paris (école supérieure de commerce).



Langues :

Anglais : Courant. Séjours aux États-Unis et résident durant 4 mois.

Allemand : Lu, parlé, écrit. Séjours en Allemagne.

Chinois : Notions.



Mes compétences :

voyages

management

b to b

automobile

golf

ventes