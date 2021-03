Retraité depuis peu, déjà 68 ans..., je ne cherche pas à développer une activité professionnelle, mais seulement rester en contact avec le monde du travail et rendre service occasionnellement en fonction des circonstances.



Mon expérience se situe essentiellement dans les Ressources Humaines, la Formation, l'Emploi et dans la création d'entreprise



Ma préoccupation du moment : oeuvrer, par tous les moyens possibles, à "fluidifier" le marché du Travail. Rapprocher (géographiquement et fonctionnellement) les actifs et les entreprises...



Mes coordonnées

Bernard Guignot

1 rue Jacques Ourtal

11000 CARCASSONNE

09 53 93 76 34

06 67 47 84 01

bernard.guignot@gmail.com



Mes compétences :

Création

Création d'entreprise

Écologie

Economie

Economie locale

Psychologie

Ressources humaines

Sociologie