Pierre Guillaume LEBLANC

Pas comme les autres: titulaire d'un BAC et d'un BTS du ministère de l'agriculture par mes différences expériences scolaires et personnelles je me suis orienté dans le monde du transport via une licence professionnelle faite avec l'AFT IFTIM de Vilette d'Anthon (38).

mes divers postes d'exploitation m'on conduit aux transports de matières dangereuses. afin de compléter mes connaissances et compétences dans ce domaine j'ai passé avec succès l'examen de conseiller à la sécurité (route toutes classes sauf classe 1 et classe 7)

désirant évoluer tant professionnellement que personnellement j'ai entrepris cette année avec l'aide de mon entreprise CITAIX PARIS une formation de l'Ecole Supérieur des Transports à PARIS MASTER1: MANAGER TRANSPORT LOGISTIQUE



Mes compétences :

Gestion de stock

Pack office

Travail en équipe

Gestion du stress

Autonomie