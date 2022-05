Pierre-Guillaume Ravier 30 ans, cadre commercial polyvalent. Spécialisation : développement commercial

Toujours à l'écoute du marché. N'hésitez pas à me contacter par mail : pierreguillaume.ravier@gmail.com

Spécialités et expertises dans les domaines suivants : prospection commerciale, relation clientèle, développement commercial, gestion de projet, communication web et webmarketing.

Secteurs d'expertises : BtoB, digital, e-commerce, immobilier, logiciels, formations, recrutement.



Compétences :

- développement commerciale ( prospection téléphonique & web)

- relation clientèle (ma vraie passion est le contact avec le client)

- commercial ( de la prospection au closing en passant par l'écriture de cahier des charges)

- gestion de projet & SAV (newsletters, emailing, site web, application mobile, SEO, SEM)

- communication web (communiqué de presse, e-mailing, newsletters, clip vidéo entreprise),

- webmarketing (création de site, dépôt de nom de domaine, création/ dépôts de marques en France)

- stratégie commerciale (référencement, création de business plan, analyse concurrentielle, trouver de nouvelles sources de clients & de revenus).



Mes compétences :

Prospection téléphonique

Relation client

Commercial b to b

Marketing internet

Marketing viral

Webmarketing agence de communication marketin

Communication externe

Presse et rédaction

Prospection clients

Recrutement 2.0

Dépot de marques commerciales

Gestion de projet web

E-commerce

Responsable commercial

Paiement en ligne