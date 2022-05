Pierre-Guillaume RAYMOND

Nous sommes spécialistes de la transaction sur les immeubles de logement sous toutes ses formes - logement social, intermédiaire et leurs dérivés, démembrement, Pinel, résidences gérées, hôtellerie.



Nous intervenons à partir d’opportunités foncières, pour des programmes neufs ou dans l’ancien,

Pour la vente de l’immobilier ou de l’exploitation.

Sur les régions PACA, Rhône-Alpes et Languedoc Roussillon.



Vous êtes propriétaire foncier ?

Nous déterminons avec vous et selon vos objectifs la meilleure manière de valoriser votre foncier. Nous amenons l’investisseur qui achète le programme et le promoteur qui va le porter.



Vous êtes exploitant ou propriétaire de résidences services et cherchez à vendre ou à vous retirer ?

Nous vous apportons repreneur ou investisseur.



Vous êtes promoteur structuré pour la vente en bloc aux investisseurs ?

Nous intervenons à vos côtés, de manière coordonnée et transparente pour éviter tout parasitage du dossier, avec comme objectif de vous proposer une sortie qui aurait échappé à vos ‘radars’.



Vous êtes promoteur mais pas structuré pour la vente en bloc ?

Nous intervenons à tous les stades de vos projets – prospection foncière, programme à l’étude ou même déjà lancé-, pour vous proposer la meilleure sortie en bloc possible.

Nous vous accompagnons tout au long du processus : définition du programme en fonction de la sortie (descriptif programmation, granulométrie…),

Nous optimisons aussi la partie de logements sociaux obligatoire de vos programmes.



Vous êtes investisseur, exploitant de résidences services ou hôtelier cherchant à vous développer ?

Nous sommes à l’écoute de vos cahiers des charges pour mobiliser nos réseaux de promoteurs, prospecteurs, propriétaires, exploitants et vous apporter le bon projet.





Nos quatre valeurs cardinales : Rigueur, Transparence, Efficience, Proactivité.



Nous proposons des ventes de gré à gré, le plus souvent «off-market», ou par appel d’offre.

Dans tous les cas, nous maitrisons la diffusion des informations et des dossiers à des interlocuteurs identifiés : pas de galvaudage.



De manière à prévenir tout conflit d’intérêt, notre conseil se limite à ce qui est utile à la vente et à la connaissance du sujet. Nous faisons de notre mieux pour assurer l’objectivité et la transparence, gages d’équilibre de la transaction.



Que vous nous interrogiez pour vendre ou acheter, nous travaillons pour vous répondre le plus rapidement possible, en ne sollicitant de votre part que ce dont nous avons besoin pour chaque étape.



Nous voulons anticiper vos besoins, la première de nos missions est de vous connaître.

Faire grandir nos réseaux est aussi un moyen de mieux vous servir.

N’hésitez pas à nous contacter.