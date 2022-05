Pierre-Guillaume RITTER

En tant que jeune ingénieur (33 ans), j’ai envie de capitaliser les connaissances acquises grâce à la formation que je viens de terminer.



Cette formation est venue compléter une expérience de 7 ans dans la maintenance en tant que technicien polyvalent.

J’ai ainsi une bonne expérience dans le développement et la gestion de projets industriels.

En effet il m’a fallu mettre en place aussi bien des procédés (cahiers des charges, plans de maintenance, marchés publics importants, plans de formations etc.) que des éléments très concrets (réhabilitations, travaux neufs, mise en sécurité des sites etc.).



Ayant une grande affinité avec l’outil informatique, je me suis rapidement spécialisé dans l’intégration de celui-ci dans les activités de la maintenance, que ce soit sous forme de management de projets (utilisation de MS Project) ou pour l’aide à la maintenance (GMAO).

J’ai d’ailleurs une bonne expérience dans ce domaine puisque je fus le chef de projet d’une mission sur 2 ans visant à mettre en place le leader mondial de la GMAO, Maximo, sur le site d’un grand groupe international.



Cette orientation dans ma carrière m’a confirmé le fait que je souhaite désormais avoir un rôle de support à la maintenance (ou à la production en générale).

En effet, étant quelqu’un de très méthodique et aimant prendre le temps d’analyser les défaillances en profondeur, je recherche un poste où il faut savoir prendre du recul sur un processus afin de l’analyser et trouver des moyens de l’améliorer constamment (grâce à des méthodes reconnues et/ou par l’utilisation de l’outil informatique).



Les métiers de responsable maintenance, ingénieur méthodes ou de consultant fonctionnel sont donc ceux qui conviennent parfaitement à mon profil et à mon expérience.



Mes qualités principales sont : la rigueur, un très bon relationnel, une grande capacité d’adaptation et un dynamisme à toute épreuve.



Mes compétences :

ERP

Maintenance industrielle

GMAO

TPM

Mécanique

Lean management

Contrat de maintenance

Maintenance tertiaire

5S

Microsoft Office

Gestion de projet

Gestion des stocks et approvisionnement

Microsoft Project

Gestion de maintenance

SAP Plant Maintenance

Electricité

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Marchés publics

Management opérationnel

Cahier des charges