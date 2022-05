Pierre GUILLOU

Fondateur du Studio de création graphique et rédactionnelle Jack&Gary.



- Conseil en communication,

- Conception et réalisation des solutions de communication,

- Gestion de projet,

- Accompagnement en lancement et en développement de marque.

- Brainstorming, formalisation des briefing et spécifications techniques pour les prestataires,



jackandgary.fr





Rédacteur publicitaire pour agences en manque de rédac' et professionnels en carence de contenu.



- Rédaction publicitaire, de supports print, web et d’édition pour les entreprises,

- Création de contenu web,

- Nom de marque et de produit,

- Référencement et optimisation, réécriture de contenu.

- Conception graphique et rédactionnelle des outils de communication

- Intégration de contenu sur le CMS Joomla et Wordpress.

- Recherche de concepts publicitaires (campagne de publicité, opération marketing, promotion produits, communication de marque),

- Brainstorming, formalisation des briefing et spécifications techniques pour les prestataires,

- Proposition créative pour les compétitions.



pierreguillou.fr/





Mes compétences :

Conception rédaction publicitaire web

Web marketing

Communication d'entreprise

Rédacteur Freelance

Rédaction web

Conception graphique

User interface design

Conseil en communication

Ux design

Création de contenus

Référencement naturel

SEO

Web design