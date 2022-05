Des campagnes marketing ciblées, la politique commerciale et la conception de solutions analytiques appropriées pour répondre aux besoins des clients, ainsi que les centres de production basés aux Pays-Bas, en Italie et en Allemagne.



Mes compétences :

Microsoft Windows and Office (Excel, Word, Outlook

Marchés de l'eau

Microfluidique, Instrumentation

Marchés de l'énergie

Oracle, IBM AS400 Hardware