Pierre GUILLOU

Suite aux différentes expériences acquises lors de mon début de carrière, j'ai su développer des compétences sur plusieurs domaines :

- Management d'untés Commerciales

- Gestion et développement d’un portefeuille client

- Négociation – Vente Grande Distribution et Distribution Sélective

- Merchandising Grande Distribution Agro-alimentaire

- Pilotage et animation de dossiers Trade

- Analyse et pilotage de KPI’s



Mon expérience en Commerce et en Management m'ont permis de relevés de nombreux défits, quel sera le suivant...



Mes compétences :

Informatique

Négociation

Management

VENTE B to B

mobile

Pilotage

grande distribution

agroalimentaire

chef des ventes