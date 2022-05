Ludovic RÉMIAS

Motivé depuis plusieurs années par une carrière dans le management et la vente, j’ai intégré l’ESC La Rochelle afin de compléter ma formation. Cette orientation m'a permis de m’insérer dans le milieu professionnel pour un premier emploi. J'ai pu ainsi combiner le théorique grâce à mon enseignement universitaire mais aussi la pratique par mon apprentissage professionnel. Autonome, rigoureux et organisé, j'ai renforcé au cours de mon parcours professionnel mes qualités relationnelles et organisationnelles et mon efficacité dans le travail en équipe.



Fort d’expériences professionnelles au sein de plusieurs entreprise telles que Castorama, Leroy Merlin et Hilti, je suis convaincu de mon orientation professionnelle, et je pense être rapidement opérationnel afin d’apporter mon dynamisme, mes qualités relationnelles et mes compétences. Ces expériences m’ont permis d’acquérir le goût du terrain, le sens pratique et les méthodes. Cela représente un réel tremplin pour développer mes aptitudes afin d’associer perfectionnement et expérience, organisation et dépassement de soi.





Mes compétences :

Commercial

Conseiller clientèle

Manager

Manager de rayon

Vente