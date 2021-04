Pierre-Jerome GARENTE

Je conduis des missions de changement d'organisation dans les entreprises industrielles. L'objectif de ces missions est un bond en avant en termes de performances. Cela passe soit par le progrès continu, soit par une refonte des structures en place, ou des processus de travail.



Notre méthodologie de prédilection est le Lean Engineering ou Lean Product Development, qui adapte les concepts du Lean aux problématiques de Développement produit.



Nos interventions mettent en place des Obeya (ou Visual Management pour les projets) ainsi que sa version électronique en iObeya, des méthodes de résolution de problème et d'apprentissage telle que le LAMDA, des principes de fonctionnement des études tel que le Test-than-Design, le set-based concurrent engineering, le partage des connaissances.



Nous intervenons également en accompagnement du changement sur les projets de PLM au sein des grandes entreprises à produits très techniques (aéronautique, spatial, hight tech, automobile, ...)



Ma présence sur VIADEO a 2 objectifs :

1- Rechercher des opportunités de collaboration pour accompagner des entreprises sur leurs chantiers de réorganisation, sous forme de mission de conseil ou de consultant interne.

2- Lier des contacts et des relations pour rester "up to date" sur les nouvelles methodes de travail ou d'organisation d'entreprise.



Mes compétences :

Change management

Lean Engineering

Organisation

VSM

Formation

Conduite du changement

PLM

Management des hommes