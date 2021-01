Pierre LE GLEHUIR

Fort d'une expérience dans le domaine des méthodes, de la maintenance, de l'exploitation et de la sécurité, tant au point de vue organisationnel qu’opérationnel dans l'industrie, j'aime amener en équipe les projets d'amélioration et d'optimisation vers l'excellence.



Ce qui me motive : fédérer une équipe autour d'un projet commun, valoriser les compétences , définir des objectifs clairs, entretenir un climat de confiance et célébrer les réussites.



Les incontournables :

- un taux de disponibilité d'installations élevé à moindre coût

- La sécurité des biens et des personnes

" Protégeons notre vie et notre environnement "



Mes compétences :

Pack Office Microsoft

Livelink / Aodocs

VBA

SQL

GMAO MAXIMO IBM