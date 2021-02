Pierre MAHOT

Ingénieur généraliste Icam promotion 2012, cela fait maintenant plus de 8 ans que j'approfondis mes compétences techniques, opérationnelles, de gestion de projets, de management, d'analyse et de coordination au sein du groupe Gravotech Marking.



Basé à l'usine de Troyes mais en étroite collaboration avec les équipes de Lyon (siège social), Atlanta et Shanghai (usines), après 2 ans passés au service méthodes j'ai eu l'opportunité de développer et mettre en place le plan industriel et commercial (PIC) au niveau groupe. Je me suis ensuite orienté vers la mise en place et le développement du lean manufacturing sur le site de Troyes et suis désormais responsable du service Excellence Opérationnelle.



Langues vivantes : Anglais (courant / management de réunions hebdomadaires) - Espagnol (scolaire) - Allemand (scolaire)



Musique : Pianiste depuis l'âge de 6 ans



Sport : Tennis de table en compétition (niveau régional) - Badmington (loisir)



Informatique : Pack Office + VBA, CAO (Solidworks + Composer, Pro Engineer), Eléments finis (Ansys, Patran, Nastran) - ERP (JDEdwards)



Mes compétences :

Gestion de projet

Process Engineering

Laser

Electronique

Audit interne

Analyse de données

Mécanique générale

Amélioration continue

Microsoft Office

Gestion de la production

Management

Certified in Sales & Operations Planning

5S

TPM

VSM