Franck MARTINEZ

Manager infatigable, développeur de Talents, je considère la réussite dune direction commerciale et marketing comme sous-entendue par un travail déquipe.

Pragmatique, focalisé sur l'atteinte des résultats attendus tout en restant agile et opportuniste, jadapte la stratégie de développement produits et services aux marchés visés.

Cela passe par le choix et le développement des canaux de vente les plus adaptés afin doptimiser la profitabilité du chiffre daffaires généré.