Premier prix du Concours International de Direction dorchestre de Prague, lauréat du Prix Talich, Pierre-Michel Durand est invité en Allemagne, en Italie, en République Tchèque, en Ukraine, au Venezuela Il se produit au MIDEM avec lOrchestre Philharmonique de Monte-Carlo et dans de nombreux festivals : Radio-France et Montpellier avec lOrchestre Simon Bolivar, Besançon, Mai Musical de Florence, festival des Flandres, festival de Marrakech avec Barbara Hendricks et lOrchestre Philharmonique de Radio France...

Chef associé de Jean-Claude Casadesus à lOrchestre national de Lille pendant plusieurs saisons, il dirige La Cenerentola de Rossini en tournée et Faust de Gounod à lOpéra de Lille. Il co-dirige avec Jean-Claude Casadesus et lONL Les Victoires de la Musique 2004 sur France Télévision.

En 2004, il fonde lOrchestre Prométhée et collabore très régulièrement avec Eve Ruggieri pour ses émissions Musiques au Coeur sur France 2, le festival de Lacoste et les Moments Lyriques de Chartres et dEure et Loir.

Pierre-Michel Durand a travaillé avec de grands solistes : Pierre Amoyal, Michel Beroff, Gauthier Capuçon, Olivier Charlier, Augustin Dumay, Brigitte Engerer, Hélène Grimaud, Gary Hoffman, Laurent Korcia, Misha Maisky, Paul Meyer, Xavier Phillips, Jean-Pierre Rampal, Nemanja Radulovic, Mikhaïl Rudy

Il accompagne les plus grandes voix lyriques : Natalie Dessay, Joyce DiDonato, Felicity Lott, Patricia Petibon, Béatrice Uria Monzon, Sonya Yoncheva, Roberto Alagna, Gabriel Bacquier, Ludovic Tézier, Rolando Villazon

Il a dirigé de nombreux opéras de Mozart (Les Noces de Figaro, Cosi fan tutti, Don Giovanni), Rossini (Cenerentola, Le Barbier de Séville), de Verdi (Traviata, Falstaff), Bizet (Carmen), Offenbach (La Vie Parisienne, La Belle Hélène), Puccini (Madame Butterfly, Tosca, Gianni Schicchi, Suor Angelica), Ravel (Lenfant et les sortilèges), Debussy (Pelleas et Mélisande)

Il se produit régulièrement au Théâtre du Châtelet, notamment pour les ballets Petrouchka, Daphnis et Chloé, Cendrillon ainsi que Don Quichotte avec le Wiener Staatsballett. Il a dirigé régulièrement à la salle Pleyel (Stravinski Le Sacre du Printemps, Mahler symphonies n°1-3-6, R. Strauss Don Quichotte avec Marc Coppey) à la salle Gaveau et à Radio France (Stravinski Petrouchka, Chostakovitch symphonie n°5).

Il est présent au Théâtre des Champs-Elysées pour les trois dernières éditions du gala Les Mozart de lOpéra et il est programmé chaque saison à la Philharmonie de Paris.

Il sera cette saison au Théâtre du Châtelet avec un programme Tchaikovski & Stravinski (LOiseau de feu) et à la Philharmonie de Paris pour un spectacle autour de Ibéria de Debussy.

Pierre-Michel Durand est également un professeur de Direction dorchestre réputé. Il donne de nombreuses Master classes. Il enseigne et coordonne le département de Direction au Pôle Supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt, ainsi quau CRR de Paris où il est aussi directeur du Département de Formation à lOrchestre.