Pierre MIRAILLÈS

En 25 ans d'expérience (formation & coaching) dans les organisations (hospitalier, artistique, entreprises, associatif), j'ai vu la généralisation et l'intensité croissante du stress, et son impact sur le moral des gens, leur santé et leur efficacité. Je me consacre aujourd’hui au bien-être, en relation avec la santé, la vitalité et les performances. Je propose des appareils : PSiO, combiné de luminothérapie et de sophrologie et ZViolyne, équipement de thérapie physiologique. Je propose aussi aux personnes l'établissement de leur profil comportemental, avec PREDOM, utilissime face au stress. Et j'ai quelques autres activités...... Merci de votre intérêt !



Mes compétences :

PNL Programmation Neuro Linguistique

PREDOM - Profils de préférences

Jeu de l'acteur (théâtre)

Analyse transactionnelle

Processus d'intelligence collective

Entraînement psychosensoriel Vittoz

Traduction anglais français

Capacité à combiner plusieurs approches

Communication

Accompagnement

Créativité

Développement personnel

Relationnel

MENTOR