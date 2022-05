Pierre MONNIER

10 ans d'expérience en merchandising opérationnel et développement dans les cosmétiques.

Culture créative et commerciale



_Une vision stratégique 360° du merchandising: de la conception au PDV

_Expérience en développement et opérationnelle

_Construction, suivi et optimisation du budget

_Expérience managériale

_Expérience en marché national et à l'international

_Fort intérêt dans le digital, le concept, et le design



Mes compétences :

Design produit

Packaging

Merchandising

Capital Expenditures

budgets

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Marketing

Trade marketing

Budgétisation

Formation

Marketing opérationnel