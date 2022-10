Pierre-Paul PEUGEOT

Bonjour,



Vous trouverez ci-dessous mes compétences métier et opérationnels.



Domaines de compétence > métier



Santé : régime obligatoire et complémentaire

• Affiliation et ouverture des droits aux prestations

• Echanges avec le RNIAM (certification du NIR et gestion du rattachement santé)

• Liquidation des flux B2 et NOEMIE

• Contrats spécifiques complémentaire (optique, dentaire, ...)

Retraite

• Service en ligne Mon relevé de carrière

Assurance

• Gestion des devis/contrats individuels IARD

• Calcul des primes

Web

• Création et administration de sites Internet-intranet







Domaines de compétence > opérationnel



Recueil des besoins

• Analyse des processus métier

• Entretiens avec les utilisateurs

• Animation de groupes de travail

• Rédaction de cahiers des charges

• Présentation du cahier des charges a la MOE



Rédaction des Spécifications Fonctionnelles Détaillées

• Recueil et analyse des besoins

• Modélisation UML des processus



Recette fonctionnelle

• Rédaction des cahiers de recette

• Réalisation des tests avec des utilisateurs

• Création et suivi des anomalies

• Gestion des échanges avec la MOE



Formation des utilisateurs

• Rédaction du guide utilisateur

• Création du support de formation

• Animation des sessions de formation



Pilotage de projet

• Gestion du portefeuille des projets

• Création et suivi du planning (Gantt)

• Tenue d’un tableau de bord (avancement, actions, risques, …)

• Préparation, animation et compte rendu du comité de pilotage



Technique

• HP Quality Center

• UML (Enterprise Architect, Power AMC)

• SQL (Toad,…)

• Web services



Mes compétences :

Formateur

Services en ligne

Retraite

Modélisation UML

Recette Fonctionnelle

Pilotage de projet

Recueil des besoins

Affiliation

Qualitycenter

SQL

RNIAM, SNGI, RNIPP

Complémentaire santé

Assurance maladie