Pierre ROUSSAT

DOMAINES DE COMPETENCES:



o Expériences dans domaines :

•Industrie de fabrication d’essieux lourds pour grues mobiles

•Conception et construction de manèges de parcs d’attraction

•Industrie de fabrication de menuiseries PVC

•Industrie de fabrication d’engins de levage et TP

•Industrie plastique et procédés de fabrication

o Conception et Design des Ensembles Mécaniques

o Gestion de Projets (Planification, Suivi, Gestion des Données Techniques)

o Management d'une équipe de Techniciens/Ingénieurs (3-7pers.)

o Résistance des Matériaux, Calculs Eléments Finis, Mesures Extensométriques

o Fabrication (Usinage/UGV/CN, Mécano Soudure, Fonderie, Matériaux Composites, Injection Plastique, Fabrication Directe et Laser…)

o Hydraulique et Electrique (Intégration de Composants, Connectiques, Routages…)

o Amélioration de Produit, Analyse de la valeur

o Organisation, Gestion de Production, Recherche Opérationnelle

o Contrôle Qualité (Mesure Tridimensionnelle, Contrôles Non Destructifs…)

o Création Graphique et Vidéo



COMPETENCES TECHNIQUES



o Langages : TURBO PASCAL, VISUAL BASIC, HTML

o CAO et FAO : INVENTOR, SOLIDWORKS, CATIA V5, AUTOCAD, ESPRIT

o Calcul : KISSSOFT, COSMOS, ANSYS

o SGDT : SAP, SMARTEAM, VAULT

o Langues : ANGLAIS et ALLEMAND (Courant), TCHEQUE (Bonnes bases)



