Pierre SIMONNIN

Cofondateur de Dialoog, solution innovante pour séminaires engageants sur mesure.



Ingénieur de l’École des Ponts ParisTech, diplômé d'un MBA en technologie et entrepreneuriat, j'ai eu l'occasion de travailler dans des startups et PME pour des clients grands comptes. J'ai ainsi développé des compétences en gestion de projets, leadership et gestion d'équipe, pédagogie et formation, entrepreneuriat, stratégie, gestion du changement et prise de parole en public.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management d'équipe

Entrepreneur

Formation

Animation de réunions

Débat

Conseil

Leadership

Prise de parole en public

Pédagogie du questionnement

Pédagogie

Vente

Paiement mobile

Stratégie

Conduite du changement

Gestion de la relation client

Microsoft Excel

Recrutement

Gestion grands comptes