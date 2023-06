Pierre SURAUD

Je viens de finir mon Contrat de Professionnalisation au sein de la société OSIATIS, experte dans la maintenance informatique. J'ai obtenu mon diplôme BAC +2 en « Gestionnaire en Maintenance et en Support Informatique » par le biais du CESI situé à Labège.



Grâce au Contrat de Professionnalisation que je termine, et au cours duquel j’ai tenu un poste de Technicien Informatique, j’ai pu allier connaissance théorique et savoir-faire professionnel. Cette période m’a permis de valider mes capacités à administrer des serveurs, répondre aux besoins d’utilisateurs et à diagnostiquer et réparer des serveurs.



Motivé, autonome et curieux, j’ai le sens des responsabilités et l’esprit d’équipe, qualités qui me permettront d’assurer les missions qui me seront confiées.



C'est pourquoi je suis a la recherche d'un contrat dans le domaine de l'informatique.



Mes compétences :

Management d'équipe

Reparation Des Ordinations

Diagnostiquer les pannes informatiques

VMware ESX

Serveurs Hardware

HTML

PHP

Logistique

Microsoft Windows Server

Linux serveur

VMware

CSS

Active Directory