Pierre THOMAS

Après 26 années au sein de la Marine nationale, dont 18 à bord de bâtiments de combat et 6 à l'étranger (ambassade et OTAN), pendant lesquelles j'ai occupé de nombreux postes à responsabilité dans les domaines administratifs et logistique et acquis le grade de major, je souhaite désormais transposer mon expérience militaire dans le monde civil et privé.



Ce projet de reconversion, nouveau challenge professionnel, je souhaite le conduire au sein de la supply-chain d'une grande entreprise.

En effet, la montée en puissance des échanges de biens et de matériels, notamment du e-commerce, corrobore l'importance et la valeur ajoutée de ce domaine dans l'activité et la réussite économique de toutes entreprises.



Que ce soit pour la gestion des stocks, des flux logistiques ou du transport mais également des relations clients, je suis motivé pour rejoindre votre groupe.



Fort d'expériences concrètes dans les domaines de la logistique, de la comptabilité-finances, du management mais également de la gestion administrative et de la diplomatie, je dispose de compétences éprouvées pour assurer cette fonction clé au sein de votre société.



Dun naturel calme, j'ai toujours su surmonter des situations de stress et d'urgence tout en motivant mes équipes.

Habitué aux reconfigurations opérationnelles et aux évolutions de fonctions professionnelles, je sais faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité et de sens des responsabilités.

Ouvert d'esprit et avide de découvertes, cela renforce ma connaissance sur le monde, mon sens du relationnel, ma volonté et ma capacité à favoriser le dialogue et les échanges entre toutes les parties prenantes.

Ce sens du relationnel est indispensable pour mener à bien tout projet et la gestion dune équipe.

Dynamique, consciencieux, polyvalent, j'ai le sens du travail bien fait et suis toujours prêt à découvrir, apprendre de nouvelles compétences et me challenger.

Je serais ravi de faire partie de votre équipe.