Pierre TROTON

Directeur Général d'un réseau national de 110 centres de formation initiale et professionnelle dans le domaine et les métiers du tertiaire de l'entreprise -110 sites en métropole et DOM, 450 formateurs et encadrants, 7000 personnes accueillis et formées par an-.



Chargé de missions de développement et de valorisation sociale et économique comme Expert consultant près la Commission Européenne, DG Education et Culture.)



Administrateur fondateur de lassociation EURO Practice Enterprise Network qui réunit sur 45 pays du monde environ 6500 centres de formation, initiale et continue, dans les domaines tertiaires.



Professeur d'enseignement supérieur, Enseignant chercheur chargé de cours à l'université Jean Monnet (St Etienne) et Télécom Saint Etienne (affilié à l'Institut Mines-Télécom) Législation et Droit des Télécommunications.



Directeur du Réseau national français des Entreprises dEntraînement ou Pédagogiques ®©, concept de formation pratique défini par une approche pédagogique originale, personnalisée et axée sur linsertion rapide du formé (Image identique d'une PME au sein d'un marché économique concurrentiel fictif recréé entre centres de formation, lycées, universités... La formation en Entreprise dEntraînement®© vise une pédagogie du savoir-faire, du savoir-être, et des savoir devenir et savoir agir, individualisée, complétée par un accompagnement personnalisé du formé, généralement demandeur demploi, à la mobilité, linsertion et / ou le retour à la vie active, notamment encore par l'accompagnement à la création d'entreprise).



Mes compétences :

Développement et croissance économique de l'entreprise

Développement et relation sociale et salariale de l'entreprise

Entraînement pédagogique

Afest action de formation en situation de travail

Formation

Formation professionnelle

Management

Orientation