Pierre-Yves DUVAL

J'accompagne les personnes ou les équipes dans un changement professionnel d'une situation A vers une situation B.



Ce qui m'interesse, ce sont les gens, je suis curieux, j'aime en savoir plus. C'est pas toujours facile il faut savoir ne pas se précipiter, mettre en confiance, faire connaissance. Connaitre l'autre, le reconnaitre dans sa différence, c'est une façon d'aborder mon métier.

Ce qui m'interesse ce sont les gens, les gens et leurs manières de vivre ensemble (ah! ce fameux "vivre ensemble" qui fait couler tant d'encre, mais nous pourrons en reparler).

Pour moi, il n'y a pas de secrets, tout est là, que ce soit dans le domaine personnel ou celui de l'entreprise et sur le reste de notre planète, nous sommes face à cette grande difficulté d'avancer ensemble. Si certaines situations sont d'une extrême complexité, la plupart de celles nous concernant au quotidien sont plus simples à résoudre...vous ne voyez pas comment???

Prenez contact avec moi, visitez mon site...allez sur ma page Facebook.



