Pierrick EVERARD

Consultant Freelance Système / Réseau / Production avec 10 ans d'expérience.



Mes différentes expériences m'ont permis de m'intéresser à plusieurs pans du système d'information (Réseau / Système / Production informatique), ce qui me permet d'être très polyvalent et réactif sur les sujets qui me sont affectés.



Je suis à la recherche de missions courtes dans les domaines de l'ordonnancement ($Universe / Control-M / Scripting divers), de la supervision (Nagios) et de l'audit.



Mes compétences :

CFT

Control M

Infovista

Linux

Métrologie

Microsoft SQL

Nagios

Opensource

Perl

Python

Shell

UNIX