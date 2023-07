Pinwadee LAINEY

Avoir de l'expérience en commerce et puis en Qualité, je donne l'importance à la satisfaction client.



Je suis rigoureuse, organisée, motivée et j'ai le bon retionnel. De plus, travailler dans plusieurs pays m'a donné une capacité d'adaptation aux différents environnements de travail.



Mes connaissances en qualité et les langues étrangères sont mes atouts pour réussir ma carrière professionelle.



Mes compétences :

Amélioration continue

Norme ISO 14001

Qualité

Gestion des presque accidents

Gestion des non conformités

Action corrective / préventive

Management de la qualité

Audit qualité

Norme ISO 9001

TS16949

EN9100