Pradier PHILIPPE

J'ai une grande expérience en tant que responsable de secteur de gestion multi-sites durant lesquelles j’ai développé une grande polyvalence, un sens prononcé de l'écoute, une rapidité de décision et d'action et une grande adaptabilité. Je suis rigoureux avec un sens du service clients.

J'ai l'habitude de gérer et accompagner des équipes multitâches et de les faire progresser et bon esprit d'analyse qui me permet d'optimiser les résultats des sites.

Je souhaite partager mes connaissances et mon savoir faire.



Mon expertise :

- Gestion financière et analyse des résultats de BU, encadrement et formation des équipes.



Ma valeur ajoutée :

- Forte connaissance et expérience du poste.

- Motivation pour les challenges, capacité d’adaptation et réactivité.

- Esprit de service et fidélisation des clients

- Capacité à fédérer et motiver une équipe autour d’un projet.

- Goût prononcé pour les environnements multisites.



Mes spécialités :

- Maitrise des normes HACCP, ISO 9001-2015 et 14001

- Optimisation des résultats



Mes compétences :

Logistique

Achats

Gestion de base vie

Gestion de parc automobile

Facilities Management

Supervision de l`hébergement et restauration de gr

Gestion des stocks, inventaires, réception des mar

Gestion des sous-traitant dans un environnement mu

Mise en œuvre et suivi de la qualité, des procédur

Adaptation

Analyse financière

Certification ISO 14001

Autonomie

Réactivité

Sécurité alimentaire

Prise de décision

Certification ISO 9001

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Gestion des ressources humaines