Prince NTIM

Actuellement en poste (CDI), en tant que chef de secteur, je suis à l'écoute de nouvelles propositions. Je compte poursuivre mon expérience en vente, conseil et management, car cela représente pour moi un secteur très enrichissant et, à plus long terme, évoluer vers une activité commerciale à grandes responsabilités.



Mes compétences :

Organisation du travail

Management d'équipe

Management de projet

Communication

Marketing

Sens du relationel et gout pour la communicat

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel