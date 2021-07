Passionnée par l'humain, curieuse et avenante, je cherche toujours à encourager le potentiel des personnes que je rencontre.

Optimiste et créative je souhaite diriger des projet et progresser pour devenir responsable d'une équipe dans moins de cinq ans.



Mes compétences :

Ressources humaines

Organisation

Gestion de projet

Commerce

Planification