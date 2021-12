Prune KOWALCZYK

Mon expérience de Technicien niveau 2 m'a permis de prendre en charge des projets techniques dont voici un bref récapitulatif :



- mise en place d'un guichet unique de services VIP basé sur l'accompagnement, le E-Learning, formations indivuel et en groupe..

- chef de projet techique de portabilité Orange vers sfr de 300 lignes GSM

-création d'un dossier de mise en support pour outils Tridion puis support applicatif niveau 2 Tridion

- mise en place et gestion d'un réferentiel de communication utilisateur et d'une BDC sur sharepoint

- création d'un catalogue de services

- création et animation d'évènements IT

- en charge de la communication utilisateur sur incidents majeurs et maintenance planifiée

- analyse des problèmatiques au HD et mise en place d'outils afin d'améliorer la qualité de service

- formation à l'utilisation des outils du fondateur d'une société leader en restauration industrielle

- gestion de contenu des pages IT de l'intranet (outils Tridion)



Tous ces projets transversaux m'ont permis de capitaliser une bonne connaissance du métier d'acquérir le recul nécessaire afin de prendre en charge un poste d'encadrement tel que celui de responsable d'un Support Informatique.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Accompagnement au changement