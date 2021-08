Qi QI ZHONG (ZHONG)

Personne rigoureuse, minutieuse, patiente et dynamique, passionnée pour la commerce internale et la communication, souhaitant de m'intégrer dans le domaine de l'exportation et la commerce et de me contribuer au développement de l'entreprise en travaillant en équipe.



Nationalité chinoise, trilingue Français, Anglais, Chinois





COMPETENCE EXPORT ET MARKETING



Connaissance INCOTERMES ;

Régimes douaniers ;

Crédits documentaires ;

Suivi des commandes, la transportation, le bon de livraison ;

Force de proposition et de persuasion ;

Esprit d'analyse et étude de marché ;

Acquisition de nouveaux clients ;

Gestion de la relation client ;

Budgétisation et prévisions ;

Sens du relationnel ;



4 MOIS DE CDD chez MGEL étant que conseillère de l'assurance;



4 MOIS DE STAGE ALTERNE étant qu'assistante de marketing et communication chez Côte France à Haguenau;



6 MOIS DE STAGE chez Proxidelice à Toulouse, qui exporte les produits alimentaires vers l'Asie, travaillant avec deux autres commercials export, nous nous occupons:



Gérer et développer les réseaux sociaux et de le-réputation (forum, facebook, wechat, QQ, Weibo), plutôt B2B.

Gérer et contribuer à établir le site en chinois www.frenchdelice.fr/, les images, le contenu, les produits.

Assister à préparer les salons SIAL, FHC et les événements à Shanghai.

Analyser le potentiel commercial de lexportation alimentaire française en Asie (Chine, Taiwan, Hongkong et Singapour).

Proposer les produits correspondants aux besoins des clients, négocier le prix parfois, contribuer à la prise de commande et la traduction des dossiers de qualification.

Contrôler le bon déroulement de la commande, soccuper de la facturation, surveiller lenvoi des marchandises et les modalités de transport, sassurer que la marchandise arrive au bon endroit au bon moment.

Parvenir à accroître le chiffre d'affaires de 25 000 euros en concevant et en lançant un plan de communication stratégique destiné aux clients de différentes régions en 6 mois.



Deux ans d'expériences de travail au sein d'une entreprise de jeux mobiles appelant Tap4Fun installant à Chengdu, Chine. Etant que responsable de marketing et communication, les missions principales sont suivantes:



Elaborer un plan de communication /cahier des charges + mise en oeuvre pour les jeux;

Entretien des relations avec les départements par produit : Galaxy Empire, Galaxy Legend, Island Empire et le partenariat externe : Kabam.

Gestion de lévénementiel : planification des promotions et des nouvelles versions du jeu vidéo Spartan Wars.

Stratégie et positionnement sur le marché global (plus de vingt pays), benchmarking, étude de marché et analyse (marché, concurrence, dispositifs de communication).



