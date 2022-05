Quenec Hdu DIDIER

Aujourd'hui formateur professionnel en entreprise et cela peut être la votre....

Après avoir géré une d'entreprise de nettoyage de plus de 80 salariés pendant 20ans; je profite de cette expérience pour la mettre au service des autres professionnels

Travaillant seul ou en équipe , je me déplace sur toute la Bretagne et sur le département de la Sarthe.



J'ai progressé en compétence au fil des années et tissé un amicale réseau de connaissance dans la région.

A l’affût et avide de nouveauté je m'épanouis complètement dans mon travail.



Mes compétences :

Ressources humaines

Dynamisme

Management

Coordination