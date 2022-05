Quente SENS

Massage bien être -Array

Ma formation en ressources humaines m’a d’abord orientée en entreprise pour répondre aux problématiques liées aux stress au travail et améliorer l’intégration des personnes handicapées en entreprises. J’ai ainsi évoluée au sein d’environnements sensible et j’ai longtemps cherché des solutions plus concrètes aux difficultés engendrées entre autre par l’usure professionnelle dont j’ai été témoins (lombalgie , douleurs aux poignets pour ne citer que ces exemples là)



Ma reconversion professionnelle est en réalité une évolution dans ma façon d’aborder l’humain ; non plus en terme de ressources mais bien de potentiels. Formée par une école parisienne agréée à la FFMBE (Fédération française du massage bien être) j’ai acquis des techniques de touché, de respiration dont le but et de proposer des temps de massages qui vous apporteront une ouverture vers le « mieux être ». La vie est inspirante, prenons le temps de respirer comme un tremplin vers de nouveaux objectifs.

Il est important dans une entreprise ou l'humain est au centre que cela puisse venir contribuer à une mode de vie et non pas un cadeau exceptionnel.Mes actions sont possibles grâce au soutien de l’équipe dirigeante.



Massage à domicile - événementiel - entreprise



Mes compétences :

Ressources humaines

Handicap psychique

Massage relaxant

Massage californien

Massage Amma assis

Massage ayurvédique

RPS ou risques psycho sociaux comme stress

yoga du rire

animer