Quentin ADOUARD

Après avoir effectué un IUT Science et Génie des Matériaux et un Licence Professionnelle IDI (Innovation et Développement Industriel) je suis actuellement en recherche de mon premier emploi.



Mon cursus scolaire a été complété par de nombreux stages et différentes expériences en entreprises. Celles-ci m'ont permis de m'initier à la conception, au dessin et à la gestion de projet.



Volontaire, je cherche un emploi en tant que dessinateur projeteur, je suis disponible et mobile sur le monde entier.



Passionné de nouvelles technologies je cherche une entreprise dynamique et ayant une bonne ambiance de travail, je souhaite évolué dans celle-ci dans le but d'obtenir plus de responsabilités.







Mes compétences :

Solidworks

Powerpoint

Word

Autocad